Порошенко распустит БПП, – политолог

Сформировать коалицию Порошенко будет очень трудно. Нынешний президент всех использует и выбрасывает, поэтому сейчас у него нет союзников. А БПП надо распустить.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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Эксперт напоминает: на Яценюка Порошенко перевел весь негатив первых лет президентства. Затем лишился Саакашивили. По его словам, Порошенко попытается зайти в Верховную Раду разными колоннами.

Порошенко будет делать упор на депутатов-мажоритарщиков. БПП в нынешнем виде не будет. Партию переформатируют. Может возродиться условно либеральный УДАР. Плюс созданы проекты радикально патриотического направления. К примеру, во главе с Турчиновым. И таким образом можно будет создать коалицию,

– говорит Олещук.

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Политолог замечает: Порошенко придется распустить и переконфигурировать БПП, чтобы максимально подобрать все возможные голоса. БПП, напоминает Олещук, создали, чтобы конвертировать высокий рейтинг Порошенко-президента в парламенте. Сейчас они этого сделать не могут. Рейтинг БПП ниже, чем у Порошенко. И эта партия будет тормозом – с ней связано много коррупционных ассоциаций.

Какие результаты первого тура выборов президента Украины?

Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,24%. У Петра Порошенко – 15,95%. У Юлии Тимошенко – 13,40%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,67% и 6,91%. Второй тур состоится 21 апреля. Выборы в Верховную Раду должны состояться в октябре 2019 года.