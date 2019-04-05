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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко распустит БПП, – политолог

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      Порошенко переформатирует БПП, чтобы пройти в парламент?
      Порошенко переформатирует БПП, чтобы пройти в парламент? / Фото из открытых источников

      Сформировать коалицию Порошенко будет очень трудно. Нынешний президент всех использует и выбрасывает, поэтому сейчас у него нет союзников. А БПП надо распустить.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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      Эксперт напоминает: на Яценюка Порошенко перевел весь негатив первых лет президентства. Затем лишился Саакашивили. По его словам, Порошенко попытается зайти в Верховную Раду разными колоннами.

      Порошенко будет делать упор на депутатов-мажоритарщиков. БПП в нынешнем виде не будет. Партию переформатируют. Может возродиться условно либеральный УДАР. Плюс созданы проекты радикально патриотического направления. К примеру, во главе с Турчиновым. И таким образом можно будет создать коалицию,
      – говорит Олещук.

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      Политолог замечает: Порошенко придется распустить и переконфигурировать БПП, чтобы максимально подобрать все возможные голоса. БПП, напоминает Олещук, создали, чтобы конвертировать высокий рейтинг Порошенко-президента в парламенте. Сейчас они этого сделать не могут. Рейтинг БПП ниже, чем у Порошенко. И эта партия будет тормозом – с ней связано много коррупционных ассоциаций.

      Какие результаты первого тура выборов президента Украины?
      Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,24%. У Петра Порошенко – 15,95%. У Юлии Тимошенко – 13,40%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,67% и 6,91%. Второй тур состоится 21 апреля. Выборы в Верховную Раду должны состояться в октябре 2019 года.

      президентські вибори 2019

       

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Верховная Рада Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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