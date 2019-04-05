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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко розпустить БПП, – політолог

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      Порошенко переформатує БПП, щоб пройти до парламенту?
      Порошенко переформатує БПП, щоб пройти до парламенту? / Фото з відкритих джерел

      Сформувати коаліцію Порошенку буде дуже важко. Нинішній президент усіх використовує і викидає, тому зараз в нього немає союзників. А БПП треба розпустити.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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      Експерт нагадує: на Яценюка Порошенко переклав увесь негатив перших років президентства. Потім позбувся Саакашівілі. За його словами, Порошенко спробує зайти до Верховної Ради різними колонами.

      Порошенко робитиме упор на депутатів-мажоритарників. БПП в нинішньому вигляді не буде. Партію переформатують. Може відродитися умовно ліберальний УДАР. Плюс створені проекти радикально патріотичного спрямування. Приміром, на чолі з Турчиновим. І таким чином можна буде створити коаліцію,
      – говорить Олещук.

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      Політолог зауважує: Порошенку доведеться розпустити і переконфігурувати БПП, щоб максимально підібрати всі можливі голоси. БПП, нагадує Олещук, створили, аби конвертувати високий рейтинг Порошенка-президента в парламенті. Зараз вони цього зробити не можуть. Рейтинг БПП нижче, ніж у Порошенка. І ця партія буде гальмом – з нею пов'язано багато корупційних асоціацій.

      Які результати першого туру виборів президента України? Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. В Юлії Тимошенко – 13,40%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,67% та 6,91%. Другий тур відбудеться 21 квітня. Вибори до Верховної Ради мають відбутися в жовтні 2019 року.

      президентські вибори 2019

       

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Блок Петра Порошенка Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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