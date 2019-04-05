Порошенко розпустить БПП, – політолог

Сформувати коаліцію Порошенку буде дуже важко. Нинішній президент усіх використовує і викидає, тому зараз в нього немає союзників. А БПП треба розпустити.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

Читайте також: Від президента до парламенту: якою буде нова Верховна Рада?

Експерт нагадує: на Яценюка Порошенко переклав увесь негатив перших років президентства. Потім позбувся Саакашівілі. За його словами, Порошенко спробує зайти до Верховної Ради різними колонами.

Порошенко робитиме упор на депутатів-мажоритарників. БПП в нинішньому вигляді не буде. Партію переформатують. Може відродитися умовно ліберальний УДАР. Плюс створені проекти радикально патріотичного спрямування. Приміром, на чолі з Турчиновим. І таким чином можна буде створити коаліцію,

– говорить Олещук.

Читайте також: Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів

Політолог зауважує: Порошенку доведеться розпустити і переконфігурувати БПП, щоб максимально підібрати всі можливі голоси. БПП, нагадує Олещук, створили, аби конвертувати високий рейтинг Порошенка-президента в парламенті. Зараз вони цього зробити не можуть. Рейтинг БПП нижче, ніж у Порошенка. І ця партія буде гальмом – з нею пов'язано багато корупційних асоціацій.

Які результати першого туру виборів президента України? Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. В Юлії Тимошенко – 13,40%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,67% та 6,91%. Другий тур відбудеться 21 квітня. Вибори до Верховної Ради мають відбутися в жовтні 2019 року.