Порошенко рассказал, что изменит в законе о нацбезопасности

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что внесет изменения в окончательную редакцию законопроекта о национальной безопасности Украины. Следовательно, в ней будет норма о парламентском контроле за деятельностью Службы безопасности Украины.

Об этом он заявил во время мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области, передает "Інтрфакс-Украина".

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"Окончательная редакция нового закона о национальной безопасности будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности (СБУ – 24). По моему мнению, так же, как и на мнение наших партнеров – стран членов НАТО, это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона, который я недавно передал в Верховную Раду, стандартам НАТО", – заявил Порошенко.

Он отметил, что членство в НАТО является стратегической целью Украины.

К слову, Петр Порошенко убеждает, что эпицентр гибридной войны, которую ведет Россия, в ближайшее время может сместиться с востока ближе к Центру Украины, поэтому Киев, вероятно, станет следующей мишенью Кремля.