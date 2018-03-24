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Порошенко розповів, що змінить у законі про нацбезпеку

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / Адміністація Президента

Президент України Петро Порошенко зазначив, що внесе зміни в остаточну редакцію законопроекту про національну безпеку України. Відтак, у ній буде норма про парламентський контроль за діяльністю Служби безпеки України.

Про це він заявив під час заходів з нагоди дня Служби безпеки України в суботу в Київській області, передає "Інтрфакс-Україна".

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"Остаточна редакція нового закону про національну безпеку передбачатиме введення цивільного парламентського контролю за діяльністю Служби безпеки (СБУ – 24). На мою думку, так само, як і на думку наших, партнерів – країн членів НАТО, це важливо, щоб повною мірою забезпечити відповідність закону, який я нещодавно передав у Верховну Раду, стандартам НАТО, – заявив Порошенко.

Він зазначив, що членство НАТО є стратегічною метою України.

До слова, Петро Порошенко переконує, що епіцентр гібридної війни, яку веде Росія, найближчим часом може зміститися зі сходу ближче до Центру України, відтак Київ, імовірно, стане наступною мішенню Кремля.

Теги: Петро Порошенко Новини України Законодавство СБУ
Джерело: 24 Канал
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