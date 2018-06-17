Порошенко сообщил, за какой важный закон проголосует ВР на следующей неделе

Вполне вероятно, что на следующей неделе депутаты Верховной Рады проголосуют не только за Закон о начале антикоррупционного суда, но и за Закон о национальной безопасности.

Такое заявление сделал украинский президент Петр Порошенко в комментарии украинским телеканалам, передает его пресс-служба.

Читайте также: Новый закон о нацбезопасности: почему депутаты подали пустые страницы в документе

"И Законом о национальной безопасности мы продолжим реформирование сектора обороны и безопасности. В какой части? Мы сделаем его более прозрачным, начиная от финансирования и заканчивая общественным контролем. Там будет ряд очень важных требований", – отметил украинский гарант.

В то же время он выразил надежду, что Верховная Рада сможет вынести документ на второе чтение.

По словам Порошенко, Закон о национальной безопасности будет планом сотрудничества Украины со странами НАТО.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что внесет изменения в окончательную редакцию законопроекта о национальной безопасности Украины, поэтому в ней появится норма о парламентском контроле за деятельностью Службы безопасности Украины.