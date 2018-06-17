Порошенко сповістив, за який важливий закон проголосує ВР наступного тижня

Цілком імовірно, що наступного тижня депутати Верховної Ради проголосують не лише за Закон про започаткування антикорупційного суду, але й за Закон про національну безпеку.

Таку заяву зробив український президент Петро Порошенко у коментарі українським телеканалам, передає його прес-служба.

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"І Законом про національну безпеку ми продовжимо реформування сектору оборони та безпеки. В якій частині? Ми зробимо його більш прозорим, починаючи від фінансування та закінчуючи громадським контролем. Там буде низка дуже важливих вимог", – зауважив український гарант.

Водночас він висловив сподівання, що Верховна Рада зможе винести документ на друге читання.

За словами Порошенка, Закон про національну безпеку буде планом співпраці України з країнами НАТО.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що внесе зміни до остаточної редакції законопроекту про національну безпеку Україну, відтак у ній з'явиться норма про парламентський контроль за діяльністю Служби безпеки України.