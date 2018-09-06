Порошенко созывает СНБО: рассмотрят защиту интересов Украины в Азовском море

В четверг, 6 сентября, Совет национальной безопасности и обороны Украины в тайном режиме рассмотрит вопрос о неотложных мерах по обеспечению защиты национальных интересов государства в Азовском море.

Об этом на открытом заседании СНБО заявил президент Петр Порошенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

24 канал сообщал, что Россия перед Керченским проливом заблокировала более 150 иностранных кораблей, которые шли в украинские порты. Из-за этого 28 августа Порошенко заявил о подготовке к созыву СНБО.

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Сегодня мы рассмотрим в тайном режиме вопрос о неотложных мерах по защите национальных интересов в акватории Азовского моря. Предложены соответствующие инициативы и необходима согласованная координация действий,

– сказал президент.

К слову, глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардепа Украины Рефат Чубаров требует провести спецзаседание СНБО и обсудить ситуацию с химическим выбросом, который произошел в Армянске.