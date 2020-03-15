Порошенко срочно вернулся из Испании, – СМИ
Пятый Президент Украины Петр Порошенко в ночь на 15 марта срочно вернулся в Украину. Он находился в Испании, где проходил лечебный курс по детоксикации.
Порошенко должен был пробыть в Испании еще как минимум неделю, однако после сообщения о закрытии границ, скорее прилетел в Киев. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в Офисе Президента.
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В столицу Украины Порошенко прибыл на борту самолета Cessna 560XL Citation XLS OE-GjM с австрийской регистрацией. Это легкий двухмоторный самолет бизнес-класса.
Как пишет издание, пятого президента встретили недалеко от зала официальных делегаций, сел за руль Mercedes и уехал. Отмечается, что его сын Михаил был в защитной маске.
Судя по тому, что он с семьей свободно вышел из терминала, на карантин его не отправили,
– заявили в издании.
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Также издание сообщило, что Порошенко якобы срочно прервал курс лечения и сначала отправился в Лондон, где забрал сына Мишу, а также двух дочерей Сашу и Женю, которые учатся в британской столице.
Известно, что 13 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 17 марта авиасообщение закроют, и призвал украинцев вернуться в срок. Те, кто по объективным причинам не успеет вернуться в Украину, должны обратиться в консульство. Таких украинцев будут возвращать домой нерегулярными рейсами.
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Что известно о карантине в Украине: главное
- По состоянию на 15 марта на территории Украины 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 71-летняя женщина из Радомышля умерла. Она вернулась из Польши и почувствовала ухудшение состояния здоровья, однако вовремя не обратилась к врачам.
- На территории Украины действует трехнедельный карантин – до 3 апреля. В это время закрыты все учебные заведения, а гражданам рекомендовали по возможности работать дистанционно.
- Совет национальной безопасности Украины решил закрыть КПП на две недели для иностранцев. Решение вступает в силу с 16 марта.