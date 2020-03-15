Порошенко терміново повернувся з Іспанії, – ЗМІ

П'ятий Президент України Петро Порошенко вночі проти 15 березня терміново повернувся в Україну. Він перебував в Іспанії, де проходив лікувальний курс з детоксикації.

Порошенко мав пробути в Іспанії ще щонайменше тиждень, однак після повідомлення про закриття кордонів, якнайшвидше прилетів до Києва. Про це пише "Страна.ua" з посиланням на свої джерела в Офісі Президента.

Важливо Зеленський ввів у дію рішення РНБО про протидію коронавірусу: що воно передбачає

До столиці України Порошенко прибув на борту літака Cessna 560XL Citation XLS OE-GjM з австрійської реєстрації. Це легкий двомоторний літак бізнес-класу.

Як пише видання, п'ятого президента зустріли неподалік залу офіційних делегацій, сів за кермо Mercedes і поїхав. Зазначається, що його син Михайло був у захисній масці.

Судячи з того, що він з сім'єю вільно вийшов з термінала, на карантин його не відправили,

– заявили у виданні.

Порошенко прилетів до України: дивіться відео

Також видання повідомило, що Порошенко нібито терміново перервав курс лікування і спочатку відправився до Лондона, де забрав сина Мішу, а також двох доньок Сашу і Женю, які навчаються в британській столиці.

Відомо, що 13 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що до 17 березня авіасполучення закриють, тож закликав українців повернутися у зазначений термін. Ті, хто з об'єктивних причин не встигне повернутися в Україну, повинен звернутися в консульство. Таких українців повертатимуть додому нерегулярними рейсами.

До теми МАУ запускає додаткові рейси, аби повернути українців додому

Що відомо про карантин в Україні: головне