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      Порошенко терміново повернувся з Іспанії, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Порошенко повернувся в Україну / 24 канал

      П'ятий Президент України Петро Порошенко вночі проти 15 березня терміново повернувся в Україну. Він перебував в Іспанії, де проходив лікувальний курс з детоксикації.

      Порошенко мав пробути в Іспанії ще щонайменше тиждень, однак після повідомлення про закриття кордонів, якнайшвидше прилетів до Києва. Про це пише "Страна.ua" з посиланням на свої джерела в Офісі Президента.

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      До столиці України Порошенко прибув на борту літака Cessna 560XL Citation XLS OE-GjM з австрійської реєстрації. Це легкий двомоторний літак бізнес-класу.

      Як пише видання, п'ятого президента зустріли неподалік залу офіційних делегацій, сів за кермо Mercedes і поїхав. Зазначається, що його син Михайло був у захисній масці.

      Судячи з того, що він з сім'єю вільно вийшов з термінала, на карантин його не відправили,
      – заявили у виданні.

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      Також видання повідомило, що Порошенко нібито терміново перервав курс лікування і спочатку відправився до Лондона, де забрав сина Мішу, а також двох доньок Сашу і Женю, які навчаються в британській столиці.

      Відомо, що 13 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що до 17 березня авіасполучення закриють, тож закликав українців повернутися у зазначений термін. Ті, хто з об'єктивних причин не встигне повернутися в Україну, повинен звернутися в консульство. Таких українців повертатимуть додому нерегулярними рейсами.

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      Що відомо про карантин в Україні: головне

      • Станом на 15 березня на території України 4 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. З них 71-річна жінка з Радомишля померла. Вона повернулася з Польщі та відчула погіршення стану здоров'я, однак вчасно не звернулася до лікарів.
      • На території України діє тритижневий карантин – до 3 квітня. У цей час закриті усі навчальні заклади, а громадянам рекомендували за можливості працювати дистанційно.
      • Рада національної безпеки України вирішила закрити КПП на два тижні для іноземців. Рішення набирає чинності з 16 березня.
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Володимир Зеленський Президент України РНБО Карантин в Україні 2020 Петро Порошенко
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