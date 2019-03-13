Порошенко уволил руководителя СБУ Сумщины: чиновнику вменяют темные криминальные схемы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского.

Соответствующий документ появился на официальном интернет-представительстве украинского гаранта.

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"Освободить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", – говорится в указе №72/2019 от 13 марта.

Косинский начал возглавлять СБУ в Сумской области в феврале 2017 года.

Почему Порошенко мог уволить Косинского

В июне 2018 года народный депутат Виталий Куприй отметил, что Владислав Косинский пользуется вертолетом Bell-407 с бортовым номером UR-PTW, который принадлежит совладельцу сети супермаркетов АТБ Геннадию Буткевичу. По его словам, в декабре 2017 года экс-глава СБУ Сумщины для своих собственных интересов совершил на нем перелет из Днепра в Сумы – это стоит минимум 5 тысяч долларов США.

Куприй также отмечал, что НАБУ занялось Косинским. В частности, детективы начали расследование по факту получения взятки начальником СБУ Сумщины и зарегистрировали дело о предложении взятки.



Выписка из Единого реестра досудебных расследований относительно Косинского

"Таким образом, все стало на свои места. Антикоррупционеры считают, что Буткевич предоставлял сотрудникам СБУ свой вертолет противоправно, явно с целью налаживания личных отношений для использования спецслужб в собственных корыстных интересах", – отметил Куприй.

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В то же время политик обвинил Буткевича в ведении бизнеса на оккупированных территориях через сеть продовольственных магазинов, которые очень похожи на заведения торговой марки АТБ.

"Он платит многомиллионные налоги агрессору, чем способствует войне и нарушению территориальной целостности Украины. Однако, очевидно, пытается избежать ответственности за счет коррупционных отношений с СБУ, что подтверждается вертолетным делом", – говорил Куприй.

Кроме того, народный избранник вменил Косинскому фабрикации уголовных дел, незаконные аресты и обыски. По данным СМИ, бывший руководитель СБУ Сумщины еще незаконно собирал информацию о депутатах местных советов области.

"В частности, говорится о так называемом деле нардепа Сергея Рыбалки. Это происходит по прямому заказу совладельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича. СБУ, со своей стороны, закрывает глаза на противоправную деятельность олигарха Буткевича в Крыму. И даже способствует ему в развитии его бизнес-проектов. За это правоохранители получают неправомерную выгоду в виде взяток, проплаченных ресторанов и развлечений", – утверждал внефракционный парламентарий.

В феврале 2018 года депутаты Сумского облсовета инициировали обращение к президенту относительно недоверия Косинскому.

Косинский вместо выполнения своих прямых должностных обязанностей увлекся политическими интригами и "крышеванием" криминальных схем на Сумщине, сопровождением и поддержкой противоправной дестабилизирующей деятельности мэра Глухова – Мишеля Терещенко, других интуристов-гастролеров и паразитирующих на патриотизме спортсменов по вызову. Специальные оперативные возможности Управления СБУ постоянно используются для оказания давления на неугодных руководителей и депутатов советов разных уровней. По данным, которые требуют проверки, Косинский занимается коммерческим сопровождением нелегальной добычи нефти и контрабанды. Кроме того, он "крышует" преступные группировки и занимается выполнением коммерческих заказов",

– заявлял в комментарии журналистам депутат облсовета и руководитель фракции "Воля народа" Олег Бояринцев.

По его словам, преступная группировка под покровительством Косинского пыталась зайти на юг области для внедрения схем по краже нефтепродуктов.

"Сейчас они собирают информацию для дискредитации и увольнения прокурора Сумской области, который мешает реализации этой незаконной схемы", – отметил политик.