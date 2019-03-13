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      Порошенко звільнив керівника СБУ Сумщини: посадовцю закидають темні кримінальні схеми

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      Владислав Косинський
      Владислав Косинський / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади начальника Управління Служби безпеки України у Сумській області Владислава Косинського.

      Відповідний документ з’явився на офіційному інтернет-представництві українського гаранта.

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      "Звільнити Косинського Владислава Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області", – мовиться в указі №72/2019 від 13 березня.

      Косинський розпочав очолювати СБУ у Сумській області в лютому 2017 року.

      Чому Порошенко міг звільнити Косинського

      У червні 2018 року народний депутат Віталій Купрій наголошував, що Владислав Косинський користується вертольотом Bell-407 з бортовим номером UR-PTW, який належить співвласнику мережі супермаркетів АТБ Геннадію Буткевичу. За його словами, у грудні 2017 року екс-голова СБУ Сумщини для своїх власних інтересів здійснив на ньому переліт із Дніпра до Сум – це коштує щонайменше 5 тисяч доларів США.

      Купрій також зазначав, що НАБУ зайнялося Косинським. Зокрема, детективи почали розслідування щодо факту отримання хабаря начальником СБУ Сумщини та зареєстрували справу щодо пропозиції хабаря.

      Косинський, СБУ, Сумщина, Купрій, корупція
      Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо Косинського 

      "Таким чином, все стало на свої місця. Антикорупціонери вважають, що Буткевич надавав співробітникам СБУ свій вертоліт протиправно, вочевидь із метою налагодження особистих стосунків для використання спецслужб у власних корисних інтересах", – зазначав Купрій.

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      Водночас політик звинуватив Буткевича у веденні бізнесу на окупованих територіях через мережу продовольчих магазинів, що є дуже схожими на заклади торгової марки АТБ.

      "Він сплачує багатомільйонні податки агресору, чим сприяє війні та порушенню територіальної цілісності України. Проте вочевидь намагається уникнути відповідальності за рахунок корупційних стосунків з СБУ, що підтверджується вертольотною справою", – казав Купрій.

      Крім того, народний обранець закинув Косинському фабрикування кримінальних справ, незаконні арешти й обшуки. За даними ЗМІ, колишній керівник СБУСумщини ще незаконно збирав інформацію про депутатів місцевих рад області.

      "Зокрема, мовиться про так звану справу нардепа Сергія Рибалки. Це відбувається за прямим замовленням співвласника мережі супермаркетів АТБ Геннадія Буткевича. СБУ, зі свого боку, заплющує очі на протиправну діяльність олігарха Буткевича в Криму. І навіть сприяє йому в розвитку його бізнес-проектів. За це правоохоронці отримують неправомірну вигоду у вигляді хабарів, проплачених ресторанів і розваг", – стверджував позафракційний парламентар.

      У лютому 2018 року депутати Сумської облради ініціювали звернення до президента щодо недовіри Косинському.

      Косинський замість виконання своїх прямих посадових обов’язків захопився політичними інтригами та "кришуванням" кримінальних схем на Сумщині, супроводом і підтримкою протиправної дестабілізуючої діяльності мера Глухова – Мішеля Терещенка, інших інтуристів-гастролерів і паразитуючих на патріотизмі спортсменів за викликом. Спеціальні оперативні можливості Управління СБУ постійно використовуються для чинення тиску на неугодних керівників і депутатів рад різних рівнів. За даними, які вимагають перевірки, Косинський займається комерційним супроводом нелегального видобутку нафти та контрабанди. Крім того, він "кришує" злочинні угруповання та займається виконанням комерційних замовлень",
      заявляв у коментарі журналістам депутат облради та керівник фракції "Воля народу" Олег Бояринцев.

      За його словами, злочинне угруповання під заступництвом Косинського намагалися зайти на південь області для впровадження схем з крадіжки нафтопродуктів.

      "Зараз вони збирають інформацію для дискредитації та звільнення прокурора Сумської області, який заважає реалізації цієї незаконної схеми", – зазначав політик.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко СБУ Президент України Корупція Нафта Суми
      Джерело: 24 канал
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