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      Порошенко встретится с генсеком НАТО

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      Порошенко встретится со Столтенбергом
      Порошенко встретится со Столтенбергом / Фото из открытых источников

      Действующий Президент Украины Петр Порошенко встретится с генеральный секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Это будет последняя встреча Порошенко с генсеком НАТО на посту главы украинского государства этой каденции.

      После встречи общения с прессой не предусмотрено, сообщают в пресс-службе штаб-квартиры Североатлантического альянса.

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      Так, 13-14 мая Порошенко будет находиться в Брюсселе, где примет участие в ряде мероприятий, приуроченных к 10-летию Восточного партнерства. Встреча запланирована 13 мая.

      Отметим, Столтенберг после победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов пообщался с ним по телефону. Во время разговора он пригласил новоизбранного украинского лидера посетить штаб Альянса в ближайшее время.

      Кроме того, Столтенберг поздравил Зеленского с победой в выборах и подчеркнул, что Украина является ценным партнером для НАТО.

      Когда состоится инаугурация Зеленского?
      Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики НАТО Йенс Столтенберг Петр Порошенко
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