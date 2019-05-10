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      Порошенко зустрінеться із генсеком НАТО

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      Порошенко зустрінеться зі Столтенбергом
      Порошенко зустрінеться зі Столтенбергом / Фото з відкритих джерел

      Чинний Президент України Петро Порошенко зустрінеться із генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Це буде остання зустріч Порошенка з генсеком НАТО на посаді глави української держави цієї каденції.

      Після зустрічі спілкування з пресою не передбачено, повідомляють у прес-службі штаб-квартири Північноатлантичного альянсу.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну

      Так, що 13-14 травня Порошенко перебуватиме в Брюсселі, де візьме участь у низці заходів, приурочених до 10-річчя Східного партнерства. Зустріч запланована 13 травня.

      Зазначимо, Столтенберг після перемоги Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів поспілкувався телефоном. Під час розмови він запросив новообраного українськоголідера відвідати штаб Альянсу найближчим часом.  

      Окрім того, Столтенберг привітав Зеленського з перемогою у виборах й наголосив, що Україна є цінним партнером для НАТО.

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Єнс Столтенберг НАТО Володимир Зеленський
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