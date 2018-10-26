Порошенко встретился с Лукашенко: журналистов на встречу не пригласили
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с глазу на глаз с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Встреча состоялась в белорусском городе Гомеле, где проходит Первый форум регионов Украины и Республики Беларусь.
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Как информирует пресс-служба Порошенко, на форуме был подписан ряд соглашений между областями и планируется принятие еще нескольких документов.
Порошенко, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Беларусью основывается на дружбе, а отношения между странами вышли на серьезный рост.
По его словам, происходит рост поставок украинской продукции в Беларусь.
К слову, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Беларусь одной из тех стран, в которой украинцам находиться опасно.