Порошенко зустрівся з Лукашенком: журналістів на зустріч не запросили

Президент України Петро Порошенко провів зустріч віч-на-віч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Зустріч відбулась у білоруському місті Гомелі, де триває Перший форум регіонів України та Республіки Білорусь.

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Як інформує прес-служба Порошенка, на форумі було підписано низку угод між областями і планується ухвалення ще декількох документів.

Порошенко, в свою чергу, наголосив, що співробітництво між Україною та Білоруссю базується на дружбі, а відносини між країнами вийшли на серйозне зростання.

За його словами, відбувається зростання постачання української продукції у Білорусь.

Співробітництво між Україною і Білоруссю базується на дружбі. Про це говорили під час зустрічі з Олександром Лукашенком у Гомелі. Ми впевнені, що відносини вийшли на серйозне зростання. Економіка наших країн демонструє, що приріст складає більше 23%. Важливо зберегти ці тенденції pic.twitter.com/sFS7EzTirO — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 жовтня 2018 р.

До слова, напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав Білорусь однією з тих країн, в якій українцям перебувати небезпечно.