Порошенко зустрівся з Лукашенком: журналістів на зустріч не запросили
Президент України Петро Порошенко провів зустріч віч-на-віч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Зустріч відбулась у білоруському місті Гомелі, де триває Перший форум регіонів України та Республіки Білорусь.
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Як інформує прес-служба Порошенка, на форумі було підписано низку угод між областями і планується ухвалення ще декількох документів.
Порошенко, в свою чергу, наголосив, що співробітництво між Україною та Білоруссю базується на дружбі, а відносини між країнами вийшли на серйозне зростання.
За його словами, відбувається зростання постачання української продукції у Білорусь.
До слова, напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав Білорусь однією з тих країн, в якій українцям перебувати небезпечно.