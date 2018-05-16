Порошенко встретился с Волкером: известно, о чем говорили

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, который находится с визитом в Киеве.

Как информирует пресс-служба главы государства, "собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии ООН на его оккупированной части.

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Особенное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнерства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет "Северный поток-2",

– информирует пресс-служба главы государства.

14 мая специальный представитель государственного департамента США Курт Волкер прибыл с визитом в Украину, посетил, в частности, и Донбасс.