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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Порошенко зустрівся з Волкером: відомо, про що говорили

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Петро Порошенко зустрівся з Куртом Волкером
Петро Порошенко зустрівся з Куртом Волкером / Прес-служба Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером, який перебуває з візитом у Києві.

Як інформує прес-служба глави держави, "співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відзначили важливість розгортання миротворчої місії ООН на його окупованій частині".

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Важливу увагу було приділено співпраці в сфері безпеки та оборони між Україною та США, зміцненню партнерства України з НАТО та питанню енергетичної безпеки з урахуванням ризиків, які несе "Північний потік-2",
– інформує прес-служба глави держави.

14 травня спеціальний представник державного департаменту США Курт Волкер прибув з візитом в Україну, відвідав, зокрема, й Донбас.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Курт Волкер Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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