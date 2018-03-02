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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Порошенко заверил, что транзиту российского газа в Европу ничего не угрожает

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Порошенко уверен, что контракт на транзит российского газа не будет расторгнут
Порошенко уверен, что контракт на транзит российского газа не будет расторгнут / Фото из свободных сетей

В пятницу, 2 марта, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что транзиту российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза ничего не угрожает. При этом Порошенко выразил уверенность, что контракт на транзит газа расторгнут не будет.

Об этом глава Украинского государства сказал на совещании по вопросам энергетической безопасности в Киеве.

Отметим, что после поражения 28 февраля в Стокгольмском арбитраже 2 февраля российский "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз".

Мы уверены, что договор не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика,
— подчеркнул Президент Украины.

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"К сожалению, РФ и ПАО "Газпром" еще раз продемонстрировали, что только наступает холод, они делают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления. Это не пройдет. Украина — надежный партнер", — добавил Порошенко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа. В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будут защищать свои права всеми законными способами".

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Петр Порошенко Газпром Газовый конфликт Евросоюз Энергетика Европа
Источник: 24 Канал
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