Порошенко запевнив, що транзиту російського газу до Європи нічого не загрожує

У п’ятницю, 2 березня, Президент України Петро Порошенко заявив, що транзиту російського газу через територію України до країн Євросоюзу нічого не загрожує. При цьому Порошенко висловив упевненість, що контракт на транзит газу розірваний не буде.

Про це глава Української держави сказав на нараді з питань енергетичної безпеки в Києві.

Зазначимо, що після поразки 28 лютого у Стокгольмському арбітражі, 2 лютого російський "Газпром" оголосив про початок процедури розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз".

Ми впевнені, що договір не буде розірвано. Ми впевнені, що транзиту нічого не загрожує. Україна вкотре підтвердила свій статус як надійного постачальника,

– наголосив Президент України.

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"На жаль, РФ і ПАО "Газпром" ще раз продемонстрували, що тільки-но настає холод, вони роблять чергові спроби застосувати поставки газу, як механізм політичного тиску. Це не пройде. Україна – надійний партнер", – додав Порошенко.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу. У "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу та "будуть захищати свої права всіма законними способами".