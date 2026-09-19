Об этом сообщают телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova.

Что известно об атаке дронов?

По данным очевидцев, многочисленные взрывы зафиксировали недалеко от порта Каспийск, где разветвленная инфраструктура обеспечивает базирование кораблей и военных объектов Каспийской флотилии России.

Дроны зафиксировали в Дагестане вблизи порта Каспийск: смотрите видео

Отметим, что морская инфраструктура противника уже неоднократно становилась целью атак, ведь морские маршруты важны для того, чтобы Россия могла экспортировать энергоносители и обходить западные санкции. В частности, город Каспийск – стратегически важный пункт для российской группировки, поскольку там базируется Каспийская флотилия ВМФ России. Город уже неоднократно подвергался атакам беспилотников из-за размещенной там военной инфраструктуры и причастности флотилии к обстрелам Украины.

Местные жители слышали характерные звуки дронов вблизи порта Каспийск: смотрите видео

В частности, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны в течение суток нанесли удары по восьми объектам российской инфраструктуры, задействованным в войне. Операции охватили шесть регионов страны-агрессора, среди которых были нефтеперерабатывающий завод в Ямало-Ненецком округе и морской торговый порт в Дагестане. Кроме того, под ударами оказались объекты в Московской, Воронежской, Астраханской и Брянской областях.

Также ранее появлялась информация об обстреле порта Махачкалы, который считается единственным незамерзающим глубоководным портом России на Каспийском море, работающим круглый год.

К слову, накануне 18 сентября в России заявили, что смогли отразить массированную атаку дронов. Так, силы ПВО агрессора якобы перехватили и уничтожили 629 БПЛА. В частности, дроны сбивали над рядом регионов России, оккупированным Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. По информации местных властей, только на Москву летело более 350 ударных дронов.