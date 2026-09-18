Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Что известно о воздушной атаке?

По словам официальных российских властей, атака продолжалась с вечера 17 сентября до утра 18 сентября.

Большинство воздушных целей якобы были обезврежены еще на дальних подступах к российской столице. Непосредственно на подлете к городу силы ПВО якобы сбили 64 беспилотника, а данные о разрушениях от падения обломков пока отсутствуют.

Кроме того, российское Минобороны заявило, что ночью 18 сентября силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 629 украинских беспилотников. По его данным, дроны сбивали над рядом регионов России, оккупированным Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, ночью дроны "посетили" Ростовскую область. По информации местных жителей, в регионе активно работала ПВО, однако без последствий не обошлось. Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что под удар могла попасть местная авиабаза. В настоящее время эта информация уточняется.

Накануне украинские силы провели комбинированную атаку по российским военным и стратегическим объектам. По словам Владимира Зеленского, в ночь на 17 сентября были поражены Ярославский нефтеперерабатывающий завод и военный аэродром в Ростовской области, где, по предварительным данным, повреждены самолет Ан-12, два Ан-26 и три вертолета.

В операции принимали участие СБУ, Силы беспилотных систем, ГУР и Служба внешней разведки. В СБУ сообщили о пожарах и вторичной детонации на авиационной стоянке, а также о возгорании на НПЗ и заявили, что такие удары являются ответом на российские атаки по Украине.