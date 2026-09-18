Про це повідомив мер Москви Сергія Собяніна.

Що відомо про повітряну атаку?

За словами офіційної російської влади, атака тривала з вечора 17 вересня до ранку 18 вересня.

Більшість повітряних цілей нібито знешкодили ще на дальніх підступах до російської столиці. Безпосередньо на підльоті до міста сили ППО нібито збили 64 безпілотники, а дані про руйнування від падіння уламків наразі відсутні.

Крім того, російське Міноборони заявило, що вночі 18 вересня сили ППО нібито перехопили та знищили 629 українських безпілотників. За його даними, дрони збивали над низкою регіонів Росії, окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Нагадаємо, вночі дрони "завітали" у Ростовську область. За інформацією місцевих жителів, в регіоні активно працювала ППО, проте без наслідків не минулося. Моніторингові телеграм-канали пишуть, що під удар могла потрапити місцева авіабаза. Наразі ця інформація уточнюється.

Напередодні українські сили провели комбіновану атаку по російських військових і стратегічних об'єктах. За словами Володимира Зеленського, у ніч на 17 вересня було уражено Ярославський нафтопереробний завод і військовий аеродром у Ростовській області, де, за попередніми даними, пошкоджено літак Ан-12, два Ан-26 та три гелікоптери.

В операції брали участь СБУ, Сили безпілотних систем, ГУР і Служба зовнішньої розвідки. У СБУ повідомили про пожежі та вторинну детонацію на стоянці авіації, а також займання на НПЗ і заявили, що такі удари є відповіддю на російські атаки по Україні.