Украина обесточила порт Мариуполя: оккупанты потеряли возможность его использовать

Украинские бойцы провели успешную операцию по уничтожению инфраструктуры Мариупольского торгового порта. Теперь россияне не смогут его использовать.

Детали рассказали в 1-м корпусе НГУ "Азов".

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Что известно о поражении вражеских объектов и обесточивании порта?

За успешно выполненной операцией стоят усилия бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов", ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ЦСО "А" и СБС.

В результате слаженных действий были поражены электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтную инфраструктуру, башню управления и емкости с горюче-смазочными материалами.

Под ударом оказался также подсанкционный сухогруз Lady Augusta, который является частью теневого флота страны-агрессора.

Так, в результате атак торговый порт в Мариуполе полностью обесточен, к тому же, логистика российских войск существенно затруднена.

Кадры результативной работы украинских бойцов: смотрите видео НГУ "Азов"

"Азов" продолжает контролировать логистические мощности и применять санкции против россиян в Приазовье,

– отметили в подразделении.

Стоит заметить, что украинские защитники в целом взяли под огневой контроль ряд логистических маршрутов врага. Речь идет, в частности, о Чонгарском мосте, соединяющем Херсонскую область с Крымом. Ситуация на самом полуострове также обостряется из-за нехватки горючего.

Напомним также, что в ночь на 8 июня во временно оккупированных Мариуполе и Алчевске произошли мощные взрывы. По информации местных источников и OSINT-исследователей, под удар беспилотников попали электроподстанции, что привело к масштабным перебоям с электроснабжением. В результате атаки значительная часть обоих городов осталась без света.