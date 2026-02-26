Это хороший сигнал: как Путин показал, что удары по НПЗ очень болезненны для России

Западные СМИ сообщают, что Вашингтон дал предупреждение Киеву не атаковать порт в Новороссийске. СМИ ссылаются на слова посла Украины в США Стефанишину. Американцы якобы объяснили, что из-за таких ударов страдают их экономические интересы. Этот порт представляет собой не только нефтеперекачивающие станции, он является военным объектом.

Об этом в эфире 24 Канала подчеркнул военный обозреватель Иван Тимочко, добавив, что кроме присутствия там российских военных кораблей там есть еще аэродром, значительное количество радиолокационных станций.

На что указывает вероятное предупреждение со стороны США?

Военный обозреватель объяснил, что "Новороссийск" имеет большие прилегающие территории с рядом объектов там. Он отметил, что этот порт внесен в Международную систему торговли, однако подчеркнул, что в список таких предприятий он вносился до того, как Россия стала агрессором и начала использовать его как военный порт во время войны против Украины.

Это в любом случае легальная цель. Не знаю, почему появилась такая идея о казахском нефтепроводе. Возможно, там где-то торчат "уши" Трампа, или его зятя или сына,

– предположил Тимочко.

К сведению! Стефанишина, посол Украины в США, якобы объяснила, что была информация от американцев о том, что атаки украинскими дронами на Новороссийск имели негативное влияние на американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. Вашингтов дал понять Киеву, что атаки по этому российскому порту не должны наносить ущерб активам США.

По его мнению, вся эта ситуация дает положительный сигнал. Ведь, с его слов, это означает, что Путину очень болит от этих атак, что он аж обратился с просьбой к Трампу повлиять на Украину. Тимочко считает, что защита российского бизнеса для американского президента может превратиться в проблему.

Анкоридж (место встречи Трампа и Путина летом 2025 года – 24 Канал) съел немало его рейтинга. Будут политические баталии, которые могут стоить ему баллов. Может даже плачевно обернуться в виде будущего импичмента. Если не он, то его окружение этот вопрос довольно серьезно исследует,

– уверен Тимочко.

Подытоживая, военный обозреватель не исключает, что определенные предупреждения и обращения от США были по атакам по "Новороссийску", но вряд ли они вынесены на повестку дня международной дипломатии, официальных обязательств. Это скорее вопрос "внутренней кухни".

