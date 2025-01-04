Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт России: где расположен Усть-Луга

Неизвестные беспилотники 4 января атаковали крупнейший российский морской торговый порт Усть-Луга. Он отыгрывает ключевую роль для России в условиях войны.

Этот порт позволяет государству-агрессору обходить западные санкции. Чем важен Усть-Луга, где расположен на карте и какие последствия атаки неизвестными беспилотниками – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об атаке на порт Усть-Луга

В ЦПД говорят, что Усть-Луга, который расположен неподалеку от Санкт-Петербурга, является одной из основных точек экспорта российской нефти, газа, угля и других ресурсов после введения санкций.

Из-за санкций Россия потеряла доступ ко многим европейским портам, и Усть-Луга стала основным выходом к международным рынкам. Здесь осуществляется перевалка товаров для азиатских стран, включая Китай и Индию,

– говорит Андрей Коваленко.

Отметим, что порт расположен на расстоянии более 1000 километров от Украины. Он помогает России осуществлять милитаризацию Балтийского региона. Благодаря ему государство-агрессор может давить на страны Балтии, Польшу и другие страны.

Где расположен порт Усть-Луга: смотрите на карте

Отметим, что 4 января состоялась одна из крупнейших атак Ленинградской области России по количеству уничтоженных беспилотников. Там уничтожили 4 летательных аппарата. Большинство дронов сбили над портом Усть-Луга, а именно над нефтяным терминалом ООО "Новатранс".

Российские СМИ сообщали о повреждении окон в одном из зданий на территории порта. Однако, власти отчитались, что повреждений и пострадавших нет. Отметим, что это уже второе попадание на территории Усть-Луга. Первая атака там состоялась 21 января 2024 года.