Ночью жители западных окраин Рязани содрогались от взрывов в районе авиабазы "Дягилево". Несладко спалось и жителям Брянска. Там под атакой дронов находился завод "Кремний Эл". И зря оккупанты решили, что выведя свои корабли из Крыма, смогут сохранить их в другом месте, передает 24 Канал.

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Удар по порту и заводу микроэлектроники

Так, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, Украина не только успешно поразила место дислокации вражеской стратегической авиации в Рязани, но и атаковала порт в Новороссийске. Именно там дислоцированы ракетоносители, участвующие в обстрелах нашей страны.

О взрывах в районе Новороссийска и его окрестностей сообщали и российские паблики. Местные власти предупреждали об угрозе дронов.

Также оккупанты жалуются, что украинские дроны совершили атаку на одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске. Отмечается, что завод оказался под ударом около 03:30. Дроны летели с разницей в 10 минут. Впрочем, о разрушениях и пострадавших речь не идет, убеждают россияне.

Атака на "Кремний Эл": смотрите видео

"Кремний Эл" можно считать "многострадальным", ведь к нему неоднократно наведывался "хлопок". Так, последний раз завод находился под ударом утром 19 октября. После той атаки БПЛА производство на предприятии остановилось из-за нарушения энергоснабжения.