Поручил выразить протест – Кулеба о скандале с украинским флагом в Словакии

Дмитрий Кулеба отреагировал на возмутительный инцидент с украинским флагом в Словакии. Министр иностранных дел поручил выразить протест.

Кулеба на брифинге объяснил предпосылки конфликта. Парламет в этот момент рассматривал ратификацию соглашения с США по использованию словацкой инфраструктуры.

Кстати Отвратительное зрелище, – глава МИД Словакии извинился за проделку депутатов с украинским флагом

Это не была целенаправленная антиукраинская акция

Этот документ стал причиной противостояния между коалицией и оппозицией. Оппозиция, как рассказал Кулеба, прибегла к любым средствам, чтобы сорвать ратификацию. Один из оппозиционеров не смог придумать ничего лучшего, как облить украинский флаг водой.

Потому, по словам Кулебы, это не была целенаправленная антиукраинская акция. События следует рассматривать в более широком контексте, поскольку противостояние не касалось украинского вопроса.

Однако это все равно недопустимо

Однако ситуация все равно остается возмутительной. Кулеба поручил посольству Украины в Словакии выразить протест.

Впрочем, любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо,

– подчеркнул министр.

От депутата, облившего флаг водой, требуют извинений. Дипломат подытожил, что украинцы – не злопамятны, но таких пренебрежительных шагов не прощают. Поэтому, если не будет извинений, мы найдем способ достойно ответить.

Правда, Кулеба отметил, что с правительством Словакии у Украины отличные отношения. Инцидент не отразится на их развитии.

Что известно об инциденте

Словацкий депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки 8 февраля надругался над украинским флагом. Во время заседания парламента он облил флаг водой.

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