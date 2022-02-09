Кулеба на брифінгу пояснив передумови конфлікту. Парламет у цей момент розглядав ратифікацію угоди з США щодо використання словацької інфраструктури.
До речі Огидне видовище, – глава МЗС Словаччини вибачився за витівку депутатів із українським прапором
Це не була цілеспрямована антиукраїнська акція
Тому, за словами Кулеби, це не була цілеспрямована антиукраїнська акція. Події слід розглядати у ширшому контексті, оскільки протистояння не стосувалось українського питання.
Однак це все одно неприпустимо
Проте ситуація все одно залишається обурливою. Кулеба доручив посольству України в Словаччині висловити протест.
Втім, будь-яке нешанобливе поводження із державною символікою України є категорично неприпустимими,
– наголосив міністр.
Від депутата, який облив прапор водою, вимагають вибачень. Дипломат наголосив, що українці – не є злопам'ятними, але таких зневажливих кроків не пробачають. Тому, якщо вибачень не буде, ми знайдемо спосіб гідно відповісти.
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