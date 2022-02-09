Кулеба на брифінгу пояснив передумови конфлікту. Парламет у цей момент розглядав ратифікацію угоди з США щодо використання словацької інфраструктури.

До речі Огидне видовище, – глава МЗС Словаччини вибачився за витівку депутатів із українським прапором

Це не була цілеспрямована антиукраїнська акція

Цей документ став причиною протистояння між коаліцією та опозицією. Опозиція, як розповів Кулеба, вдалась до будь-яких засобів, щоб зірвати ратифікацію. Один з опозиціонерів не зміг вигадати нічого кращого, як облити український прапор водою.

Тому, за словами Кулеби, це не була цілеспрямована антиукраїнська акція. Події слід розглядати у ширшому контексті, оскільки протистояння не стосувалось українського питання.

Однак це все одно неприпустимо

Проте ситуація все одно залишається обурливою. Кулеба доручив посольству України в Словаччині висловити протест.

Втім, будь-яке нешанобливе поводження із державною символікою України є категорично неприпустимими,

– наголосив міністр.

Від депутата, який облив прапор водою, вимагають вибачень. Дипломат наголосив, що українці – не є злопам'ятними, але таких зневажливих кроків не пробачають. Тому, якщо вибачень не буде, ми знайдемо спосіб гідно відповісти.

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