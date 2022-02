За словами Корчока, причиною істерії стала через оборонну угоду зі США. Інцидент у парламенті Словаччини стався, коли сам глава МЗС перебував у Києві.

Мені прикро і ще більше соромно, що це сталося під час моїх переговорів у Києві. Важливо зберігати спокій та реагувати на це огидне видовище коштом безпеки та оборони нашої країни,

– наголосив Корчок.

Міністр зауважив, що кілька тижнів істерії та залякування людей перетворилися на повстання опозиції й екстремістів у парламенті. Їх стає вже важко відрізняти.

Корчок пообіцяв: повернувшись до Словаччини, він разом із міністром оборони країни проведе у парламенті дебати з опозицією.

Витівка депутата у парламенті Словаччини

Андрей Медвецьки – словацький депутат від ультраправої партії – у парламенті познущався з українського прапора.

Обурливий інцидент стався у вівторок, 8 лютого.

Того дня депутати зібралися на позачергове засідання, аби затвердити оборонну угоду зі США.

Тим часом депутати від проросійських партій SMER та "Народної партії Наша Словаччина" намагалися зірвати засідання.

Під час позачергового засідання Медвецьки взяв пляшку води й облив прапор України.

Допис Ivan Korčok:

Niekoľko týždňov trvajúca hystéria a strašenie ľudí kvôli obrannej zmluve s USA, sa premenila na besnenie opozície a extrémistov v parlamente. Už je veru ťažko medzi nimi rozoznať rozdiel. Rúbe sa hlava nehlava a nedotknuteľné už nie sú ani symboly nášho suseda, ktorý sa nachádza v ťažkej situácii. Je mi to ľúto a hanbím sa za to o to viac, že k tomu došlo práve počas mojich rokovaní v Kyjeve. Diplomatickou cestou sa ospravedlníme.

Po návrate z Kyjeva prídem do parlamentu a chcem sa za vládu pridať k Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO a absolvovať rozpravu, ktorá ale nemá zo strany opozície nič spoločné s normálnou a kultivovanou argumentáciou.

Ako som povedal dnes ráno, pri tejto dohode už zďaleka nejde len o ňu ale o to, či chceme, aby extrémisti za asistencie opozície otočili zahraničnopolitické smerovanie Slovenska. Presne toto sa odohráva pred našimi očami v parlamente.

O to dôležitejšie je zachovať pokoj a na toto nechutné divadlo na úkor bezpečnosti a obrany našej krajiny, odpovedať jasným postojom.