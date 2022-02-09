За словами Корчока, причиною істерії стала через оборонну угоду зі США. Інцидент у парламенті Словаччини стався, коли сам глава МЗС перебував у Києві.
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Мені прикро і ще більше соромно, що це сталося під час моїх переговорів у Києві. Важливо зберігати спокій та реагувати на це огидне видовище коштом безпеки та оборони нашої країни,
– наголосив Корчок.
Міністр зауважив, що кілька тижнів істерії та залякування людей перетворилися на повстання опозиції й екстремістів у парламенті. Їх стає вже важко відрізняти.
Корчок пообіцяв: повернувшись до Словаччини, він разом із міністром оборони країни проведе у парламенті дебати з опозицією.
Витівка депутата у парламенті Словаччини
- Андрей Медвецьки – словацький депутат від ультраправої партії – у парламенті познущався з українського прапора.
- Обурливий інцидент стався у вівторок, 8 лютого.
- Того дня депутати зібралися на позачергове засідання, аби затвердити оборонну угоду зі США.
- Тим часом депутати від проросійських партій SMER та "Народної партії Наша Словаччина" намагалися зірвати засідання.
- Під час позачергового засідання Медвецьки взяв пляшку води й облив прапор України.
Допис Ivan Korčok:
Niekoľko týždňov trvajúca hystéria a strašenie ľudí kvôli obrannej zmluve s USA, sa premenila na besnenie opozície a extrémistov v parlamente. Už je veru ťažko medzi nimi rozoznať rozdiel. Rúbe sa hlava nehlava a nedotknuteľné už nie sú ani symboly nášho suseda, ktorý sa nachádza v ťažkej situácii. Je mi to ľúto a hanbím sa za to o to viac, že k tomu došlo práve počas mojich rokovaní v Kyjeve. Diplomatickou cestou sa ospravedlníme.
Po návrate z Kyjeva prídem do parlamentu a chcem sa za vládu pridať k Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO a absolvovať rozpravu, ktorá ale nemá zo strany opozície nič spoločné s normálnou a kultivovanou argumentáciou.
Ako som povedal dnes ráno, pri tejto dohode už zďaleka nejde len o ňu ale o to, či chceme, aby extrémisti za asistencie opozície otočili zahraničnopolitické smerovanie Slovenska. Presne toto sa odohráva pred našimi očami v parlamente.
O to dôležitejšie je zachovať pokoj a na toto nechutné divadlo na úkor bezpečnosti a obrany našej krajiny, odpovedať jasným postojom.