По словам Корчока, причиной истерии стало оборонное соглашение с США. Инцидент в парламенте Словакии произошел, когда глава МИД находился в Киеве.

Отметьте Чехия, Австрия и Словакия поддерживают Украину: главы МИД встретились со Шмигалем

Мне жаль и еще более стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Важно сохранять спокойствие и реагировать на это отвратительное зрелище на средства безопасности и обороны нашей страны.

– подчеркнул Корчок.

Министр отметил, что несколько недель истерии и устрашения людей превратились в восстание оппозиции и экстремистов в парламенте. Их становится уже тяжело различать.

Корчок пообещал: вернувшись в Словакию, он вместе с министром обороны страны проведет в парламенте прения с оппозицией.

Затея депутата в парламенте Словакии

Андрей Медвецки – словацкий депутат от ультраправой партии – в парламенте поиздевался над украинским флагом.

Возмутительный инцидент произошел во вторник, 8 февраля.

В тот день депутаты собрались на внеочередное заседание, чтобы утвердить оборонное соглашение с США.

Тем временем, депутаты от пророссийских партий SMER и "Народной партии Наша Словакия" пытались сорвать заседание.

Во время внеочередного заседания Медвецки взял бутылку воды и облил флаг Украины.

Публикация Ivan Korčok:

Niekoľko týždňov trvajúca hystéria a strašenie ľudí kvôli obrannej zmluve s USA, sa premenila na besnenie opozície a extrémistov v parlamente. Už je veru ťažko medzi nimi rozoznať rozdiel. Rúbe sa hlava nehlava a nedotknuteľné už nie sú ani symboly nášho suseda, ktorý sa nachádza v ťažkej situácii. Je mi to ľúto a hanbím sa za to o to viac, že k tomu došlo práve počas mojich rokovaní v Kyjeve. Diplomatickou cestou sa ospravedlníme.

Po návrate z Kyjeva prídem do parlamentu a chcem sa za vládu pridať k Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO a absolvovať rozpravu, ktorá ale nemá zo strany opozície nič spoločné s normálnou a kultivovanou argumentáciou.

Ako som povedal dnes ráno, pri tejto dohode už zďaleka nejde len o ňu ale o to, či chceme, aby extrémisti za asistencie opozície otočili zahraničnopolitické smerovanie Slovenska. Presne toto sa odohráva pred našimi očami v parlamente.

O to dôležitejšie je zachovať pokoj a na toto nechutné divadlo na úkor bezpečnosti a obrany našej krajiny, odpovedať jasným postojom.