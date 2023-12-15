Поругались из-за надбавки и премии главе сельсовета: новые детали подрыва гранат на Закарпатье

На Закарпатье 15 декабря депутат Сергей Батрин взорвал гранаты в здании Керецовского сельсовета. До своего поступка народный избранник поссорился со своими коллегами.

В конце концов стало известно, что конфликт мог возникнуть из-за намерений депутатов выделить сельскому голове надбавку. Кроме того, глава сельсовета должен также получить и премию.

К теме Депутат в Закарпатье взорвал гранаты на сессии: видео взрыва 18+

Почему депутат мог взорвать гранаты на Закарпатье

Журналисты издания "Закарпатье 24" рассказали, что за несколько минут до того, как произошел инцидент с подрывом грант, между Батриным и его коллегами произошла острая ссора. Так, спор шел вокруг назначения надбавок и премий сельскому голове, избранному от ныне запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Батрин выразил возмущение своим коллегам по сельсовету тем, что они в условиях войны поддержали введение 50% оклада и ежемесячной премии в размере 100% должностного оклада для сельского головы.

Журналисты предположили, что именно этот конфликт вызвал дальнейшие действия Батрина. Во время предварительного голосования он отказался признать работу сельского головы удовлетворительной.

В конце концов, в издании подчеркнули, что претензии и аргументы Батрина на его коллег не подействовали. Потому он просто вышел из зала и вернулся туда уже с гранатами.

У подрывателя-депутата был конфликт с действующим главой ОТГ. Депутаты даже поднимали вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Керецковской ОТГ Михаила Мушки,

– отметили в издании.

В частности, Батрин высказывал свои претензии к Михаилу Мушки и публично в социальных сетях.

Батрин отрицательно высказывался о Мушке / Видео из местных телеграм-каналов

Журналисты также обратили внимание, что за несколько дней до сессии Батрин записал и опубликовал в соцсетях видео, где резко критиковал местных чиновников и озвучивал к ним свои претензии.

На видео Батрин возмущался тем, что в бюджете на 2024 год заложено 100 тысяч для директора коммунального предприятия, но при этом в Кушнице уже несколько лет проблемы с водой.



"Написали, что в Кушнице снова нет воды, пятый – шестой день. Я говорю обращаться к старосте, люди говорят, к кому обращаться, если он за три года ничего не делает", – сказал он.

Батрин за несколько дней до инцидента возмутился действиями сельского совета / Видео из местных телеграм-каналов

Депутат подчеркнул, что проблема с водой возникла несколько лет назад, но ее не решают. Батрин также призвал людей бороться за себя, интересоваться, и тогда все будет хорошо.

Что известно об инциденте в сельском совете на Закарпатье