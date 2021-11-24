Поругался с мамой: в Мариуполе 10-летний мальчик убежал из дома

Патрульные Мариуполя нашли ребенка, который накануне сбежал из дома. Инцидент произошел на Морском бульваре в Левобережном районе города.

Причиной бегства мальчика стала ссора с мамой. 33-летняя женщина сообщила, что после конфликта сын убежал неизвестно куда.

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Мальчика нашли в соседнем подъезде

Патрульные обследовали территорию вокруг. Ребенка обнаружили на последнем этаже соседнего подъезда. 10-летнего беглеца вернули матери.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

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Полное сообщение полиции в телеграме:

Мариупольские патрульные вернули маленького мальчика домой.

Накануне экипаж патрульной полиции получил вызов о том, что на Морском бульваре в Левобережном районе ребенок сбежал из дома.

На месте происшествия полицейские опросили заявительницу, 33-летнюю женщину, которая сообщила, что у нее произошла ссора с ее 10-летним сыном, во время которой последний скрылся из квартиры в неизвестном направлении.

Обследовав прилегающую территорию, инспекторы обнаружили беглеца, находящегося на последнем этаже соседнего подъезда.

Патрульные вернули мальчика матери. Обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа.