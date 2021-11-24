Причиною втечі хлопчика стала сварка з мамою. 33-річна жінка повідомила, що після конфлікту син втік невідомо куди.

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Хлопчика знайшли в сусідньому під'їзді

Патрульні обстежили територію навколо. Дитину виявили на останньому поверсі сусіднього під’їзду. 10-річного втікача повернули матері.

Слідчі з'ясовують обставини інциденту.

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8-річний учень з Луцька загубився дорогою додому. Повертався шкільним автобусом, але не зміг добратися до свого будинку.

Повний допис поліції у телеграмі:

Маріупольські патрульні повернули маленького хлопчика додому

Напередодні, екіпаж патрульної поліції отримав виклик про те, що на бульварі Морському, Лівобережного району, дитина втікла з дому.

На місці події поліцейські опитали заявницю, 33-річну жінку, яка повідомила, що у неї відбулася сварка з її 10-річним сином, під час якої останній втік з квартири у невідомому напрямку.

Обстеживши прилеглу територію, інспектори виявили втікача, який перебував на останньому поверсі сусіднього під’їзду.

Патрульні повернули хлопчика до матері. Обставини події з’ясовувала слідчо-оперативна група.