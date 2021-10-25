Якщо батьки будуть готовими заздалегідь і дадуть настанови своїм дітям, то це значно спростить пошуки у випадку зникнення.
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Ось поради, які допоможуть:
- Покладіть у кишеню дитину записку з ім'ям та прізвищем, телефоном та адресою батьків, або вивчіть з дитиною ці прості й дуже важливі дані, вони можуть суттєво полегшити пошуки.
- Збираючись у місця скупчення людей, одягайте дитину у яскравий одяг.
- Якщо загубили дитину у торговому центрі, негайно зверніться до адміністрації. Відеокамери й гучний зв'язок допоможуть її розшукати.
- Навчіть дитину зупинятися на місці й чекати на батьків, якщо вона загубилася. Нехай голосно кличе на допомогу, етикет тут недоречний.
- Покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою – це поліцейські, охоронці, продавці магазинів та перехожі з дітьми.
- Дитина має знати, що нікуди не можна йти з чужою людиною, що б їй не говорили й не обіцяли.
- Тренуйте ситуації, коли малюк губиться – дитина має чітко знати, як діяти.
- Придбайте для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: вона дасть знати, якщо малюк вийде за межі встановленої геолокації.
- Ніколи не лякайте дитину поліцією. У неї виробляється страх, і якщо потрапить у халепу, боятиметься звернутися за допомогою до патрульних.
Потрібно пам'ятати, що безпека дітей – це обов'язок дорослих. І підготувавшись заздалегідь – мінімізуєте ризики.
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