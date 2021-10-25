Якщо батьки будуть готовими заздалегідь і дадуть настанови своїм дітям, то це значно спростить пошуки у випадку зникнення.

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Ось поради, які допоможуть:

Покладіть у кишеню дитину записку з ім'ям та прізвищем, телефоном та адресою батьків, або вивчіть з дитиною ці прості й дуже важливі дані, вони можуть суттєво полегшити пошуки.

з ім'ям та прізвищем, телефоном та адресою батьків, або вивчіть з дитиною ці прості й дуже важливі дані, вони можуть суттєво полегшити пошуки. Збираючись у місця скупчення людей, одягайте дитину у яскравий одяг .

. Якщо загубили дитину у торговому центрі, негайно зверніться до адміністрації . Відеокамери й гучний зв'язок допоможуть її розшукати.

. Відеокамери й гучний зв'язок допоможуть її розшукати. Навчіть дитину зупинятися на місці й чекати на батьків, якщо вона загубилася. Нехай голосно кличе на допомогу , етикет тут недоречний.

й чекати на батьків, якщо вона загубилася. Нехай , етикет тут недоречний. Покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою – це поліцейські, охоронці, продавці магазинів та перехожі з дітьми.

та перехожі з дітьми. Дитина має знати, що нікуди не можна йти з чужою людиною, що б їй не говорили й не обіцяли.

що б їй не говорили й не обіцяли. Тренуйте ситуації , коли малюк губиться – дитина має чітко знати, як діяти.

, коли малюк губиться – дитина має чітко знати, як діяти. Придбайте для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: вона дасть знати, якщо малюк вийде за межі встановленої геолокації.

і SOS-кнопкою: вона дасть знати, якщо малюк вийде за межі встановленої геолокації. Ніколи не лякайте дитину поліцією. У неї виробляється страх, і якщо потрапить у халепу, боятиметься звернутися за допомогою до патрульних.

Потрібно пам'ятати, що безпека дітей – це обов'язок дорослих. І підготувавшись заздалегідь – мінімізуєте ризики.

Зверніть увагу! Нещодавно Міністерство цифрової трансформації України спільно з Нацполіцією та Facebook запустило систему AMBER Alert. Вона сповіщає користувачам соцмережі про зникнення дітей на певній території.

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