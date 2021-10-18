Інцидент трапився на вулиці Дністерській. Відео з місця події з'явилося у телеграм-каналі Blacklist Lviv.

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Поліція затримала чоловіка, який чіплявся до дітей

У мережі оприлюднили відео затримання чоловіка на вулиці Дністерській. За словами очевидців, він чіплявся до дітей. Перехожі викликали правоохоронців та написали на порушника заяву.

На вулиці Дністерській зловили сьогодні педофіла. Нетверезий та буйний, викликали 2 наряди поліції,

– мовиться у підписі до ролика.

У поліції зауважили, що на місці події працювали співробітники поліції охорони. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

П'яний чоловік чіплявся до дітей: відео