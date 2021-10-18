Инцидент произошел на улице Днестровской. Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале Blacklist Lviv.

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Полиция задержала мужчину, который приставал к детям

В сети обнародовали видео задержания мужчины на улице Днестровской. По словам очевидцев, он приставал к детям. Прохожие вызвали полицию и написали на нарушителя заявление.

На улице Днестровской поймали сегодня педофила. Нетрезвый и буйный, вызвали 2 наряда полиции,

– говорится в подписи к ролику.

В полиции отметили, что на месте происшествия работали сотрудники полиции охраны. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Пьяный мужчина приставал к детям: видео