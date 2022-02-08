Порывистый ветер не будет стихать: прогноз погоды на 9 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 9 февраля, будет достаточно ветреной. Ночью возможен дождь с мокрым снегом, зато днем без осадков.
В дневные часы небольшие морозы могут ударить на Востоке. К примеру, в Луганской и Харьковской областях – -1...+1 градус.
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В Центре и Севере синоптики прогнозируют +3...+5. На Западе и Юге будет теплее – обещают +4…+7 градусов. В Киеве – +3…+5.
Ночью температура воздуха будет опускаться до 0...-2. Кое-где и ночных морозов не будет. К примеру, во Львовской и Волынской областях.
Штормовой ветер и дальше будет бушевать
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что ветер будет снова северо-западный, он будет достигать 5 – 12 метров в секунду. Возможны также штормовые порывы до 15 – 20 метров.
Кроме того, дороги сковывает гололедица.
Где будет снежить
По словам синоптика, мокрый снег и дождь можно ожидать ночью на Западе Украины, местами на Луганщине, Донбассе и Запорожье. Утром осадки пойдут и охватят северные области и часть центральных: Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую.
Днем существенных осадков не будет.Обратите внимание! Диденко также анонсировала, что до конца недели существенного похолодания в Украине не следует ожидать. Напротив – немного потеплеет. Однако ветер будет оставаться порывистым и неудобным.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +5...+7
Львов – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +3...+5
Ровно – +5...+7
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +4...+6
Николаев – +4...+6
Херсон – +3...+5
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – +3...+5
Погода 9 февраля / Фото Укргидрометцентра