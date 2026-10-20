"Должностей много": в ДШВ объяснили, как военные после ампутаций возвращаются на службу

В Десантно-штурмовых войсках запустили проект "Протез ДШВ: будь среди своих" для ветеранов, получивших тяжелые ранения. Бойцам предлагают работу по десяткам направлений, где их боевой опыт играет решающую роль.

О подробностях инициативы в эфире 24 Канала рассказал командир 4-го учебного батальона 199-го учебного центра ДШВ Дмитрий Василюк. По его словам, проект стартовал 21 сентября, чтобы предоставить бойцам реальную возможность продолжить карьеру в армии.

Какую работу предлагают защитникам

Военнослужащие после тяжелых травм могут занять должности, которые не требуют значительных физических нагрузок, но являются критически важными в условиях современной войны. Среди доступных направлений – работа с беспилотниками, логистика, штабная деятельность, делопроизводство, связь или преподавание в учебных центрах.

Дмитрий Василюк поделился собственным опытом, отметив, что после ранения в 2022 году перенес 28 операций и ампутацию ноги, поэтому хорошо знает все страхи своих сослуживцев.

Многих пугает то, что происходит после тяжелых ранений. Ты не знаешь, что делать дальше и как сложится жизнь. Этот проект приоткрывает завесу для всех, кто получил ранения, и говорит, что посад есть множество. Возвращайтесь, ваш опыт уникален,

– подчеркнул подполковник.

Он призвал ветеранов не создавать для себя психологических барьеров, ведь их боевой опыт имеет огромную ценность для всей армии.

Главное, что я хочу сказать: ваш опыт уникален. Не нужно бояться и создавать себе какие-то барьеры. Для вас наверняка найдется много работы. Делитесь этим опытом, именно этим вы и ценимы. Не забывайте обо всех социальных гарантиях от государства. И в любом случае вы будете в коллективе, среди своих – своими из ДШВ,

– подытожил Дмитрий Василюк.

Поддержка раненых бойцов

Ранее в Украине начался прием заявок на бесплатное протезирование для людей, потерявших конечности в результате войны, в рамках международной программы на 11,6 миллиона долларов.