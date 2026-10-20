Про деталі ініціативи в ефірі 24 Каналу розповів командир 4-го навчального батальйону 199-го навчального центру ДШВ Дмитро Василюк. За його словами, проєкт стартував 21 вересня, щоб надати бійцям реальну змогу продовжити кар'єру у війську.

Яку роботу пропонують захисникам

Військовослужбовці після важких травм можуть обійняти посади, які не вимагають значних фізичних навантажень, але є критично важливими під час сучасної війни. Серед доступних напрямків – робота з безпілотниками, логістика, штабна діяльність, діловодство, зв'язок або викладання в навчальних центрах.

Дмитро Василюк поділився власним досвідом, зазначивши, що після поранення у 2022 році пройшов через 28 операцій та ампутацію ноги, тому добре знає всі страхи побратимів.

Багато кого лякає те, що відбулося після тяжких поранень. Ти не знаєш, що робити далі і як складатиметься життя. Цей проєкт відкриває завісу для всіх, хто отримав поранення, і каже, що посад є безліч. Повертайтесь, ваш досвід є унікальним,

– наголосив підполковник.

Він закликав ветеранів не будувати для себе психологічних бар'єрів, адже їхній бойовий досвід має неабияку цінність для всієї армії.

Основне, що хочу сказати: ваш досвід є унікальним. Не потрібно боятися і будувати собі якісь бар'єри. Для вас стовідсотково знайдеться багато роботи. Передавайте цей досвід, цим ви насправді цінні. Не забувайте про всі соціальні гарантії від держави. І в будь-якому випадку ви будете в колективі, серед своїх – своїми з ДШВ,

– підсумував Дмитро Василюк.

Підтримка поранених бійців

Раніше в Україні розпочали прийом заявок на безоплатне протезування для людей, які втратили кінцівки через війну, у межах міжнародної програми на 11,6 мільйона доларів.