У межах партнерства Християнський корпус і фонд "Надія" прийматимуть заявки та скеровуватимуть на безоплатне протезування українців, які втратили нижні кінцівки внаслідок війни, інформує 24 Канал. Ініціатива є частиною міжнародної програми "Ісландія підтримує мобільність в Україні", яку Future for Ukraine втілює за грантової підтримки уряду Ісландії та компанії Embla Medical HF. Загальний бюджет програми становить 11,6 мільйона доларів США.

Учасники програми можуть безоплатно отримати сучасний протез і пройти курс відновлення ходи в центрі MCOP Україна.

Хто може отримати протез безоплатно

Подати заявку можуть громадяни України, які перенесли ампутацію нижньої кінцівки після 24 лютого 2022 року. Програма охоплює не лише первинне протезування, а й повторне протезування або заміну окремих компонентів. Така можливість передбачена для людей, чиї протези стали непридатними, спричиняють біль, погано фіксуються або вже не відповідають їхньому рівню фізичної активності.

Ми в боргу перед воїнами, які заплатили за свободу України страшну ціну. Першочергове завдання Християнського корпусу і фонду "Надія" – забезпечити їх усім необхідним і не залишити наодинці з цією бідою. Саме тому ми приєднуємося до програми, яка пропонує сучасні медичні рішення, і впевнені, що вона допоможе бійцям знову впевнено ходити та якнайшвидше повернутися до звичного життя,

– зазначив командир батальйону "Братство" ГУР МО України Олексій Середюк.

Учасники програми можуть безоплатно отримати сучасний протез: фото

Як відбувається протезування

Послуги надають у київському центрі MCOP Україна – представництві американського центру, який понад 20 років допомагає людям після втрати кінцівок. Під час воєн в Іраку та Афганістані організація надала протезну допомогу 1100 американським військовослужбовцям.

Для кожного пацієнта протез виготовляють індивідуально. Після його встановлення людина проходить програму адаптації та тренування ходи, щоб навчитися користуватися протезом і пристосувати його до своїх потреб.

Християнський корпус і фонд "Надія" долучилися до міжнародної програми протезування: відео

У межах підготовки до співпраці командири Християнського корпусу та президентка фонду "Надія" Віта Присяжнюк відвідали MCOP Україна. Там вони зустрілися з Оленою Ніколаєнко – президенткою Future for Ukraine у США, стратегинею та лідеркою фандрейзингу фонду. Під час візиту представники організацій ознайомилися з роботою центру, особливостями індивідуального протезування та етапами відновлення ходи.

Наш обов’язок – зробити все, щоб шлях захисників назад до роботи, родини, спорту і власних планів був якомога коротшим. Для цього потрібні найкращі протези і найкращі фахівці. Закликаю кожного побратима, якому потрібне протезування чи заміна протеза, не відкладати і подати заявку,

– наголосив командир спецпідрозділу "Стугна" ГУР МО України Дмитро Лінько.

Подати заявку на безоплатне протезування можна на офіційному сайті Християнського корпусу.