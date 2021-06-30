Посадили на скамью запасных, – российский политик Гудков о Медведеве

Позиция Дмитрия Медведева в российской политике изменилась, его не взяли на выборы в Госдуму. Однако для Владимира Путина он до сих пор остается надежным партнером.

Об этом в эфире программы "Что это было" рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. Политик встречался с ним еще до того, как стал депутатом в 2011 году.

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"Его (Медведева – 24 канал) посадили на вырост, на скамью запасных. Очевидно, что Путин ему доверяет, он, конечно, освободил президентское кресло. Все, это самый надежный его партнер", – сказал Дмитрий Гудков.

В то же время оппозиционер отметил, что сейчас трудно предсказать, что именно ждет Медведева в российской политике в дальнейшем.

Кто может быть преемником Путина

. На съезде партии "Единая Россия" утвердили список кандидатов на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Первую пятерку представил Путин, как оказалось, Дмитрия Медведева в ней нет.

"Преемник Путина – Путин. Вероятнее всего, будет определенный раскол элит, когда Путина мягко подвинут. Я верю в такой вариант", – сказал Гудков.

В ответ на вопрос о том, может ли возникнуть так называемый бунт среди российских элит, оппозиционер пояснил, что из-за действий Кремля такое развитие событий возможно.

Все, что там происходит – ненормально. Это понимают все, не только граждане Украины, но и россияне, российская элита. Как можно жить и все время от выступлений Путина ожидать чего-то плохого? Когда было послание президента, все ждали, не объявит ли он войну с Украиной,

– рассказал Дмитрий Гудков.

Полный выпуск программы "Что это было" на 24 канале: смотрите видео