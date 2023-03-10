Посадки из-за уничтоженной "Мрии" – знаковые: СБУ освобождает ВПК от влияния России, – эксперт

Задержание гендиректора "Антонова" Бычкова и руководителя "Мотор Сичи" Богуслаева свидетельствуют об очищении Службой безопасности предприятий военно-промышленного комплекса от российского влияния.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. По его словам, три бывших руководителя из ГП "Антонов" получили от СБУ подозрения за то, что своими действиями помогли россиянам уничтожить "Мрию"

Больше Уничтожение "Мрии": СБУ сообщила о подозрении экскеровщикам завода "Антонов"

Именно они сознательно не пускали Нацгвардию для охраны Гостомельского аэродрома и запретили украинским военным возводить оборонные укрепления.

Очевидно, что СБУ системно заработала по выявлению предателей на предприятиях украинского ВПК. И посадками в ГП "Антонов" и "Мотор Сич" очищает военно-промышленный комплекс от пророссийских элементов. Поэтому посадки из-за уничтоженной "Мрии" – очень знаковые. А без системной очистки ВПК от пророссийского влияния, нормального развития этой отрасли не будет,

– отмечает Загородний.

Он добавляет, что Глава СБУ Малыш в начале войны сам воевал под Гостомелем. И его лично задело предательство эксдиректора "Антонова".

"Однако, думаю, дело не только в этом. Очевидно, что СБУ системно заработала по выявлению предателей на предприятиях украинского ВПК", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее СБУ провела обыски и вручила подозрения руководителям ГП "Антонов".

Ранее Председатель СБУ Василий Малыш отмечал, что среди первоочередных задач СБУ – борьба с коллаборантами и предателями всех уровней. При этом он подчеркнул, что это требует от спецслужбы комплексного подхода, когда каждое направление деятельности развивается одинаково качественно и равномерно.