Визит Красного Креста к военнопленным: Украина не может официально подтвердить

Украина пока не может подтвердить, что представители Международного комитета Красного Креста посетили украинских военнопленных. Ранее об этом сообщалось в самой организации.

Появилась информация, что неделю назад Россия начала допускать представителей МККК в небольшое количество учреждений, где держат пленных. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Раньше Важный прогресс: Красный Крест наконец-то посетил украинских пленных

Кроме военнопленных, там находятся и гражданские. Относительно количества посещенных мест и пленных – ждут число от Красного Креста. Однако Лубинец добавил, что подтвердить эти сообщения из других источников пока не может.

Когда подтвердят информацию

Омбудсмен отметил, что эта информация будет подтверждена, когда о ней также сообщат и родственники пленных украинцев. Согласно международным нормам, Красный Крест не сообщает омбудсмену детали о визите.

Для меня эта информация будет подтверждена только тогда, когда я получу сигнал, что действительно родственники начали получать новую дополнительную информацию от Международного Комитета Красного Креста,

– отметил Лубинец.

МККК начал выполнять свой мандат

По словам уполномоченного, единственное, что ему может сказать Красный Крест, "Нас начали пускать".

Лубинец не может назвать количество учреждений и места, куда допустили МККК, чтобы не дать аргументы России. Однако подытожил, есть информация, что МККК начал выполнять свой мандат в этой части.

Что этому предшествовало