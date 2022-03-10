Посевная в регионах без боевых действий, – Шмигаль назвал одну из главных задач правительства
Успешная работа агропромышленного комплекса и логистики – неотъемлемые составляющие победы Украины в войне, которую против нас развела Россия.
Это подчеркнул премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, одна из главных задач правительства – проведение посевной в тех регионах, где нет активных боевых действий, пишет 24 канал.
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Украину нужно обеспечить продовольствием
Глава правительства подчеркнул, что приоритет – это продовольственные культуры. Поэтому уже активизировали работу с аграриями, чтобы Украина была полностью обеспечена необходимым количеством продовольствия.
Должна быть возобновлена работа предприятий пищевой промышленности в тех областях, которые сейчас находятся не на передовой,
– добавил Шмигаль.
И обратился к бизнесу и призвал возобновлять производства и возвращать людей на работу там, где это возможно. "Возвращайте работников. Государство также выполняет свою работу", – добавил он.
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