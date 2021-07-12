Пошел спасать коня в непогоду: на Закарпатье 3 день разыскивают мужчину

В поселке Ясиня на Закарпатье, 10 июля во время сильной непогоды пропал мужчина. Известно, что он ушел из дома искать коня.

Мужчину ищут спасатели

10 июля Закарпатье накрыла сильная непогода. Во время нее лошадь 69-летнего местного жителя унесло течением.

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Мужчина в сильный ливень пошел спасать животное. С тех пор его никто не видел. Местные жители обратились в полицию.

По состоянию на 12 июля мужчину еще не нашли. Его поиски продолжаются,

– рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Сейчас пропавшего ищут полицейские, спасатели и жители поселка.

Что известно о непогоде на Закарпатье

Больше всего от сильного ливня пострадали 4 горных поселка, в том числе и Ясиня. Стихия затопила автомобильные дороги, дворы и дома. Почти 400 домохозяйств остались отрезанными от транспортного сообщения.

Спасатели откачивали воду из затопленных домов и подвалов, расчищали территории от поваленных деревьев и ила.