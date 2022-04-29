Пошла эскалация по худшему варианту, – Арестович об ударе по Киеву во время визита Гутерриша
Источник:ФЕЙГИН LIVE
Алексей Арестович заявил, что сейчас в Украине пошла эскалация по самому худшему варианту. Комментируя ракетную атаку в Киеве, заверил, что Москва фактически выстрелила у виска генсека ООН.
Речь идет об обстрелах столицы вечером 28 апреля. В то время в Киеве с визитом находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Заметьте Генсек ООН в шоке от ракетного удара по Киеву во время его визита, – BBC
Россия выстрелила в спину генсека ООН
Алексей Арестович напомнил, что в Киев прилетело 2 ракеты, а третью удалось сбить. Советник главы Офиса Президента задал риторический вопрос, мол, как должен реагировать на это генсек ООН и сама ООН, ведь Россия просто плюнула ему в спину "вкусно, с кровью".
По мнению политика, это месть за его оценки в Москве:
- за то, что он сказал, что это война, а не спецоперация;
- за то, что сказал, что русская армия занимается военными преступлениями;
- и третье – призывал к разного рода гуманитарным вещам в Мариуполе, которые "не в тему" России.
Что делает российское руководство? Стреляет в направлении генсекретаря. Для крылатой ракеты разница между тем, куда попало и где находился (Гутерриш – 24 канал) – это все равно, что для пистолета 2 миллиметра,
– заметил Арестович.
Добавил, что фактически Антониу Гутерришу выстрелили у виска. Заметил также: "Интересно, Россия останется постоянным членом Совбеза ООН или он в очередной раз проглотит это?".
В частности, Арестович вспомнил, что 41 страна осудила войну, которую начала Россия и подала иск в Международный суд ООН, где будет рассматриваться ответственность России за преступления.
Кратко об атаке на Киев и визите Гутерриша в Украину
- Генсек ООН 27 апреля посетил Россию, а затем, 28 апреля, приехал в Украину. В частности, он встретился с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, а также посетил Бородянку, Ирпень и Бучу.
- Во время визита чиновника в столицу от врага прилетело 3 ракеты. К сожалению, две из них – попали в дома. Там пострадали не менее 10 мирных жителей.
- Сам Антониу Гутерриш заявил, что он в шоке от ракетного удара по Киеву во время его визита.
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