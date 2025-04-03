США поставляют в Украину втрое больше, – в ОПУ отреагировали на введение 10% пошлины

Дональд Трамп ввел пошлины для всех торговых партнеров США, включая Украину. Новый тариф составит 10%, но он не окажет существенного влияния на экономику нашей страны.

Однако, как пояснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу, некоторые украинские бизнесмены все же могут пострадать. Стоит отметить, что Россия не попала в этот список.

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Что Украина поставляет в США

По словам Михаила Подоляка, США стремятся переформатировать глобальное экономическое пространство и выровнять свой торговый баланс из-за значительного государственного долга. Это не является чем-то неожиданным, ведь стратегия Трампа заключается в возвращении глобального доминирования Вашингтона.

Украина поставляет США почти всю свою металлургическую продукцию, в частности трубы, трубопрокат, чугун, на сумму около 870 миллионов долларов. В то же время Соединенные Штаты экспортируют в Украину товаров на 3 миллиарда долларов.

Итак, США поставляют нам в три раза больше, чем мы туда экспортируем, поэтому последствия введения пошлины будут незначительными. Однако для отдельных украинских производителей это может стать проблемой,

– отметил советник главы Офиса Президента.

Интересно, что олигарх Виктор Пинчук всегда сталкивался с трудностями в поставках трубопроката в США, поскольку пошлины на его продукцию достигали 21%, и даже 34%.

Несмотря на это, Украина будет предлагать свои варианты, ведь мы импортируем из США значительно больше товаров, чем экспортируем туда. Это дает нам сильные переговорные позиции.

Для Украины, как европейской страны, 10% тарифная пошлина – вообще не проблема,

– пояснил Михаил Подоляк.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Россия практически не поставляет в США товаров, поэтому введение пошлин для нее ненужное. В списке есть другие страны, которые не экспортируют в Америку, но на них наложены пошлины в размере 50%. По словам Подоляка, стоит ожидать дополнительных уточнений по этому поводу.