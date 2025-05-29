Апелляционный суд временно восстановил большинство масштабных тарифов Трампа

Апелляционный суд временно восстановил масштабные тарифы Трампа в четверг, 29 мая. Произошло это через день после того, как торговый суд постановил, что американский президент превысил полномочия введением своих пошлин и приказал немедленно их заблокировать.

Апелляционный суд заявил, что приостанавливает рассмотрение решения суда низшей инстанции для рассмотрения апелляции правительства, и обязал истцов по делам ответить до 5 июня, а администрации – до 9 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как отреагировала администрация Трампа на приостановление тарифов

Суд международной торговли США постановил, что Трамп превысил свои полномочия, введя масштабные тарифы, и приостановил их действие 28 мая.

Это судебное решение также остановило или отсрочило бы применение тарифов против Китая, Мексики и Канады. В частности, эти 3 страны обвиняли в том, что они способствовали потоку фентанила в США.

Администрация Трампа после этого заявила, что решение торгового суда не препятствовало никаким переговорам с ведущими торговыми партнерами, а также, что ожидает или победы в апелляции, или использования других президентских полномочий, чтобы обеспечить вступление в силу тарифов.

Если предположить, что апелляция не будет успешной в течение следующих нескольких дней, главной победой будет время на подготовку, а также ограничения на широту тарифов, которое сейчас не может превышать 15%,

– сказал американский экономист.

Отмечается, что решение торгового суда снизило бы общую эффективную тарифную ставку США примерно до 6%, но экстренное приостановление апелляционным судом означает, что она останется на уровне около 15%.

Для сравнения, эффективная тарифная ставка составляла от 2% до 3%, прежде чем Трамп вернулся в должность в январе 2025 года.