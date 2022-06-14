Об этом 24 каналу рассказал аналитик, эксперт Украинского института будущего Игорь Тишкевич . Он подчеркнул, что ключевые страны западного мира, к сожалению, не заинтересованы в развале России.

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Предел ослабления России

По словам аналитика, вероятнее всего, когда государство-агрессорка будет на грани существенного послабления туда могут снова отправить так называемые "ножки Буша". Все, чтобы не допустить ее развала.

На послабление России играют все, даже Китай. Однако в каждой из стран такая граница разная. Франция, Германия, Италия, частично другие государства Европейского Союза этот предел уже пересекли,

– заявил Тишкевич.

Именно поэтому сейчас они пытаются спасти лицо президента России Владимира Путина. К примеру, заморозкой конфликта, или же чем-либо другим.

Аналитик объяснил, что украинцам обещают передать оружие, и даже соответствующие декларации. Ни одна страна не отказывает, но очень тормозит сроки. То есть, нас уверяют, что все будет, но не сразу.

От чего зависит помощь

По мнению Тишкевича, помощь нашему государству от Соединенных Штатов Америки зависела не столько от политической позиции Украины, сколько от вооруженных сил и состояния украинского общества.

Вспомним, как росли объемы и номенклатура поставок из США. Первые недели, когда немногие верили, что Украина может устоять – почти ничего не было. Однако затем на 4 – 5 неделе полномасштабного вторжения начала поступать реальная помощь.

– заметил аналитик.

Он предположил, что ситуация под Киевом, Черниговом и Сумами была переломным моментом. То есть, тогда украинская армия со старым советским оружием смогла противостоять российским захватчикам и показать всему миру, на что способны украинцы.

Сгоревшие припасы

Также, по словам Тишкевича, сейчас у нас есть объективные проблемы с вооружением. В то же время речь идет не только о потерях техники, но и о арсенале.

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К примеру, с 2017 по 2018 год у нас сгорело 5 складов с вооружением. Тогда власть каждый раз нас уверяла, что ничего страшного не произошло, однако что-то там горело.

Если бы не было полномасштабного вторжения, этих сгоревших запасов могло бы хватить на несколько лет ведения войны на Донбассе,

– отметил Тишкевич.

Переход на стандарты НАТО

Как отметил аналитик, переход на натовские калибры – это не только помощь, а настоятельная необходимость. Он объяснил, что Россия не только имеет значительные запасы советских боеприпасов, но и может их производить. В то же время, Украине просто нет, где их брать.

Темпы поставки оружия для Украины (не только речь идет о помощи, но и продаже) очень медленные. В то же время как к одному, так и к другому есть вопросы искусственного торможения,

– подчеркнул Тишкевич.

Он также подчеркнул, что чем эффективнее действует Украина, тем на большие объемы техники может надеяться. К сожалению, пока поступает необходимый минимум, чтобы мы не провалились, а это совсем не необходимый минимум, чтобы мы были успешными.

Тишкевич рассказал, почему Запад не спешит с помощью Украины: смотрите видео



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