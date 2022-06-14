Про це 24 каналу розповів аналітик, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Він наголосив, що ключові країни західного світу, на жаль, не зацікавлені в розвалі Росії.

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Межа послаблення Росії

За словами аналітика, найімовірніше, коли держава-агресорка буде на межі суттєвого послаблення туди можуть знову відправити так звані "ніжки Буша". Усе, аби не допустити її розвалу.

На послаблення Росії грають всі, навіть Китай. Однак в кожної з країн така межа різна. Франція, Німеччина, Італія, частково інші держави Європейського Союзу цю межу вже перетнули,

– заявив Тишкевич.

Саме тому зараз всі вони намагаються врятувати обличчя президента Росії Володимира Путіна. До прикладу, замороженням конфлікту, або ж будь-чим іншим.

Аналітик пояснив, що українцям обіцяють передати зброю, бачимо навіть відповідні декларації. Жодна країна не відмовляє, однак дуже гальмує терміни. Тобто нас запевняють, що все буде, але не одразу.

Від чого залежить допомога

На думку Тишкевича, допомога нашій державі від Сполучених Штатів Америки залежала не стільки від політичної позиції України, скільки від Збройних Сил і стану українського суспільства.

Згадаймо, як зростали обсяги й номенклатура постачань із США. Перші тижні, коли мало хто вірив, що Україна може встояти – майже нічого не було. Однак потім на 4 – 5 тижні повномасштабного вторгнення почала надходити реальна допомога,

– зауважив аналітик.

Він припустив, що ситуація під Києвом, Черніговом та Сумами була переламним моментом. Тобто тоді українська армія зі старою радянською зброєю змогла протистояти російським загарбникам та показати всьому світові, на що здатні українці.

Згорілі припаси

Також за словами Тишкевича зараз у нас є об'єктивні проблеми з озброєнням. Водночас мовиться не лише про втрати техніки, але й арсеналу.

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До прикладу, з 2017 по 2018 роки у нас згоріло 5 складів з озброєнням. Тоді влада кожного разу нас запевняла, що нічого страшного не сталося, однак щось там горіло.

Якби не було повномасштабного вторгнення, то цих згорілих запасів могло б вистачити на декілька років ведення війни на Донбасі,

– зазначив Тишкевич.

Перехід на стандарти НАТО

Як наголосив аналітик, перехід на натівські калібри – це не лише допомога, а нагальна необхідність. Він пояснив, що Росія не тільки має значні запаси радянських боєприпасів, а й може їх виготовляти. Водночас Україні просто немає, де їх брати.

Темпи постачання зброї для України (мовиться не лише про допомогу, а й продаж) дуже повільні. Водночас як до одного, так і до іншого – є питання штучного гальмування,

– наголосив Тишкевич.

Він також підкреслив, що чим більш ефективно діє Україна, тим на більші обсяги техніки може сподіватися. На жаль, поки надходить необхідний мінімум, щоб ми не провалились, а це зовсім не необхідний мінімум, щоб ми були успішними.

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